Зеленскому сообщили неприятные новости о позиции Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп все больше дистанцируется от конфликта на Украине. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, в интервью Трампа Fox News, где он ушел от ответа на вопрос о ситуации на Украине, произошло «колоссальное по важности событие». Речь идет о том, что Трамп «послал Зеленского вместе с Украиной» подальше, уточнил Соскин. Киев больше никому не нужен, считает эксперт.

При этом он заметил, что после саммита на Аляске у Владимира Зеленского был реальный шанс на завершение конфликта.

«Было открыто все. В сентябре можно было поехать [по приглашению Владимира Путина] в Москву и подписать какое-либо соглашение. Тем не менее, все проспали, думали, что Европа что-то даст», — сказал Соскин.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей.

Ранее в России раскрыли, получит ли Украина системы ПВО после беседы Трампа и Зеленского.