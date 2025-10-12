На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли, получит ли Украина системы ПВО после беседы Трампа и Зеленского

Капитан Дандыкин: Украина не получит системы Patriot от США или Европы
true
true
true
close
Staff Sgt. Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force via AP

Украина не получит от НАТО новые системы ПВО Patriot. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По оценке эксперта, в нынешних условиях Киев не получит «современные средства ПВО от НАТО сейчас», в том числе и Patriot. Европа не хочет делиться, считая, что у нее самой «все плохо» с соответствующими системами, утверждает Дандыкин. В то же время он допустил, что Украине могут отдать «устаревшие» средства защиты.

По его словам, ВСУ «толком не могут защитить Киев», и регулярно врут, что «почти все сбивают».

«Скорее всего, США обратятся к Норвегии за ПВО среднего радиуса. Или к ФРГ, хотя у Германии с IRIS-T проблемы», — сказал Дандыкин.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом усиление систем противовоздушной обороны (ПВО) республики.

«Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», — написал Зеленский.

Ранее в Госдуме резко отреагировали на угрозу Зеленского устраивать блэкауты в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами