В России раскрыли, получит ли Украина системы ПВО после беседы Трампа и Зеленского

Капитан Дандыкин: Украина не получит системы Patriot от США или Европы

Украина не получит от НАТО новые системы ПВО Patriot. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По оценке эксперта, в нынешних условиях Киев не получит «современные средства ПВО от НАТО сейчас», в том числе и Patriot. Европа не хочет делиться, считая, что у нее самой «все плохо» с соответствующими системами, утверждает Дандыкин. В то же время он допустил, что Украине могут отдать «устаревшие» средства защиты.

По его словам, ВСУ «толком не могут защитить Киев», и регулярно врут, что «почти все сбивают».

«Скорее всего, США обратятся к Норвегии за ПВО среднего радиуса. Или к ФРГ, хотя у Германии с IRIS-T проблемы», — сказал Дандыкин.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом усиление систем противовоздушной обороны (ПВО) республики.

«Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», — написал Зеленский.

Ранее в Госдуме резко отреагировали на угрозу Зеленского устраивать блэкауты в России.