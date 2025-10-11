На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Комитет ЕП рассмотрит запрет на импорт газа и нефти из России

Комитет Европарламента 16 октября рассмотрит запрет на импорт газа и нефти из РФ
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента (ЕП) на заседании 16 октября проголосует по поправкам в закон об изменении энергетического сектора Европейского союза, которые включат запрет на поставки российского газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Заседание запланировано на 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени).

Отмечается, что заключение новых контрактов на поставки газа из России будут запрещены с начала 2026 года. Контракты, действующие недолгий срок, будут исполняться до июня следующего года, а долгосрочные — до 1 января 2027 года соответственно. Проект также подразумевает прекращение поставок нефти и нефтепродуктов из России в страны Евросоюза с 2026 года.

Если поправки пройдут одобрение в комитете ЕП, документ далее поступит на согласование Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения дискуссий закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии ЕП и потребует утверждение Советом ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет ограничения на передвижения российских дипломатов.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами