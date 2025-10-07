На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз введет ограничения на передвижения российских дипломатов

FT: ЕС ограничит передвижения российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже
Virginia Mayo/AP

Евросоюз намерен ограничить передвижения российских дипломатов в рамках ЕС в связи с растущими подозрениями в шпионаже. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем выезжать за пределы страны», — говорится в сообщении издания.

В конце сентября Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата.

По информации местных СМИ, дипломат подозревается в шпионаже. По данным журналистов, он якобы неоднократно встречался с бывшим сотрудником крупнейшей нефтегазовой компании в Центральной Европе OMV. Авторы материала утверждают, что в ходе обысков у экс-работника компании нашли внутренние документы австрийского концерна.

В августе министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Европа подготовила «очень жесткие санкции», чтобы заставить Россию приступить к переговорам для разрешения украинского конфликта. Она подчеркнула, что восстановление мирного порядка в Европе является главной задачей.

Ранее сообщалось, что Россия вышлет австрийского дипломата.

