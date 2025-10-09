На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США договорились с Финляндией о закупке ледоколов

Трамп: США договорились о закупке у Финляндии ледоколов
true
true
true
close
NSF photo by Holly Gingles

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон закупит у Хельсинки ледоколы. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Мы покупаем ледоколы. В основном мы будем строить их вместе. Мы строим четыре здесь, и семь - там», — заявил Трамп.

Он добавил, что сегодня США располагают только одним ледоколом, а у других стран их больше, чем в распоряжении Вашингтона. По словам американского президента, в итоге у США будет 11 ледоколов.

Стубб добавил, что первый из них будет передан США в 2028 году.

По данным Reuters и источников Yle в Белом доме, ледоколы будут использоваться Береговой охраной США. Общая стоимость сделки составит около $6,1 млрд. В общей сложности это будет касаться 11 ледоколов. Четыре из них будут построены на финских верфях.

Стубб рассказал, что договор закладывает основу для коммерческих соглашений между Береговой охраной США и финскими компаниями, с которыми администрация США ведет прямые переговоры.

Ранее сообщалось, что верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.

