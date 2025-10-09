На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны СНГ учредят формат «СНГ плюс»

МИД Таджикистана: страны СНГ учредят новый формат «СНГ плюс» 10 октября
Телеграм-канал «Мария Захарова»

Решение об учреждении нового формата «СНГ плюс» будет принято главами государств Содружества Независимых Государств 10 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ, передает ТАСС.

Как отметил Мухриддин, новый формат откроет дополнительные возможности для развития сотрудничества с внешними партнерами.

«Завтра главы государств примут решение об учреждении нового формата под названием «СНГ плюс», открывающего новые возможности для взаимодействия с внешними партнерами», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что страны-участницы предприняли конкретные шаги по укреплению международного авторитета СНГ, включая обеспечение принятия очередной резолюции Генассамблеи ООН о сотрудничестве с Содружеством. Особое внимание в течение последнего периода уделялось экономическому направлению, включая наращивание объемов взаимных инвестиций и использование энергетического потенциала стран СНГ.

9 октября в Душанбе прошло заседание саммита «Россия — Центральная Азия». Участники саммита приняли план совместных действий на 2025-2027 годы.

Ранее сообщалось, что Россия поделится опытом цифровизации с Таджикистаном.

