Страны СНГ учредят формат «СНГ плюс»

Решение об учреждении нового формата «СНГ плюс» будет принято главами государств Содружества Независимых Государств 10 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД стран СНГ, передает ТАСС.

Как отметил Мухриддин, новый формат откроет дополнительные возможности для развития сотрудничества с внешними партнерами.

«Завтра главы государств примут решение об учреждении нового формата под названием «СНГ плюс», открывающего новые возможности для взаимодействия с внешними партнерами», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что страны-участницы предприняли конкретные шаги по укреплению международного авторитета СНГ, включая обеспечение принятия очередной резолюции Генассамблеи ООН о сотрудничестве с Содружеством. Особое внимание в течение последнего периода уделялось экономическому направлению, включая наращивание объемов взаимных инвестиций и использование энергетического потенциала стран СНГ.

9 октября в Душанбе прошло заседание саммита «Россия — Центральная Азия». Участники саммита приняли план совместных действий на 2025-2027 годы.

Ранее сообщалось, что Россия поделится опытом цифровизации с Таджикистаном.