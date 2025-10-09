На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таджикистане завершилось заседание саммита «Россия — Центральная Азия»

Участники саммита «Россия — Центральная Азия» направились на неформальный обед
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Душанбе завершилось заседание саммита «Россия — Центральная Азия». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По окончании заседания лидеры направились на неформальный обед глав делегаций государств — участников СНГ», — говорится в сообщении.

Заседание прошло 9 октября. В ходе него президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить углубление взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей со странами Центральной Азии, и предложил государствам объединить транспортные коридоры в единую логистическую сеть.

Кроме того, участники саммита приняли план совместных действий на 2025-2027 годы.

До заседания Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и другие вопросы.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать власти Афганистана в борьбе с терроризмом.

