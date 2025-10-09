На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Таджикистан укрепят цифровое сотрудничество

Россия поделится опытом цифровизации с Таджикистаном
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Россия обладает значительным опытом в области цифровизации государственных процессов и оказания услуг населению. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко по итогам рабочего визита в Таджикистан.

В рамках визита он провел переговоры с первым заместителем премьер-министра Таджикистана Хикматулло Холикзода и директором Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана Хуршедом Мирзо. Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в сфере цифровизации государственного управления и внедрения искусственного интеллекта.

«Мы оцифровали документооборот в правительстве, создали и внедрили удобные информационные системы для граждан. Продолжаем развивать портал Госуслуг: на нем уже доступно более 1,6 тыс. госуслуг, и теперь мы переводим их оказание в «проактивный» формат. Внедряем искусственный интеллект – в том числе в масштабные государственные проекты, например, в систему мониторинга и управления нацпроектами», — отметил Григоренко.

По его словам, российский опыт цифровизации востребован за рубежом, а Таджикистан активно движется по пути модернизации своих госсистем.

«Кратно ускорить этот процесс поможет обмен опытом и доказавшими свою эффективность практиками», — отметил Григоренко.

В ходе встречи с Мирзо обсуждалось успешное сотрудничество российских ИТ-компаний с таджикскими органами власти. Например, решение компании АО «ИРТех» позволило доработать информационную систему Министерства образования и науки Таджикистана. Электронные дневники на базе российской разработки уже внедряются в 562 школах страны.

Кроме того, компания ГК «ЭРА» совместно с администрацией Душанбе реализует проект «Умный город». Благодаря оцифровке данных и применению геодезических беспилотников повышается эффективность управления ресурсами и качество жизни горожан.

Григоренко отметил спрос и на услуги связи от российских операторов. Так, дочерняя организация «Мегафон Таджикистан» первой запустила в стране сети 3G, 4G/LTE и 5G, обслуживая более 2 млн абонентов.

Также популярностью пользуются и российские цифровые платформы. Один из отечественных маркетплейсов занимает лидирующую позицию на рынке с долей более 50%.

