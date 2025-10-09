Участники саммита «Центральная Азия – Россия» приняли совместный план

РИА: участники саммита в Душанбе приняли план совместных действий до 2027 года

Участники саммита «Центральная Азия – Россия» в столице Таджикистана, Душанбе приняли план совместных действий на 2025-2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства Эмомали Рахмона.

«В завершение саммита были приняты итоговое коммюнике саммита и план совместных действий на 2025-2027 годы», — говорится в сообщении.

До этого в Душанбе состоялась встреча Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева в рамках государственного визита российского лидера в Таджикистан. Они пересекались на саммите ШОС в Китае, но не имели возможности для детального обсуждения двусторонних вопросов.

8 октября Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. В ходе поездки глава государства встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Лидеры подписали 16 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая соглашение о медосвидетельствовании граждан Таджикистана для въезда на территорию РФ в целях трудовой деятельности.

Ранее завершилась встреча Путина и главы Таджикистана Эмомали Рахмона.