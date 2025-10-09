Эксперт: договор РФ и Венесуэлы — не сигнал, а ультиматум США

Журналист-международник Олег Ясинский в эфире Tsargrad.tv прокомментировал Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, заключенный между Россией и Венесуэлой. По его мнению, укрепление связей Москвы и Каракаса — это не сигнал, а ультиматум для США.

По мнению эксперта, Москва будет расширять присутствие в латиноамериканском регионе, где у нее «огромные неиспользованные возможности для экономических, культурных и научных обменов».

Более того, подобные альянсы сопротивления, как полагает Ясинский, могут стать зачатком долгожданной системы международной безопасности.

«Речь здесь не об очередной геополитической борьбе противников, а о принципиально новой парадигме настоящей реорганизации мира в интересах всего человечества», — подчеркнул он.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве республики и Российской Федерации сроком на десять лет.

Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества. Соглашение формализует стратегию взаимодействия Москвы и Каракаса в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал распоряжение прекратить все контакты с Венесуэлой.