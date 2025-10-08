Мадуро подписал договор о партнерстве Венесуэлы и России

Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве республики и Российской Федерации сроком на десять лет. Об этом сообщает телеканал VTV.

Политик отметил, что подписал договор в день рождения президента России Владимира Путина.

«Уже начиная с сегодняшнего дня (в Венесуэле на момент подписания документа было 7 октября)... этот закон вступит в силу как закон Республики», — объявил Мадуро.

Он выразил благодарность Национальной ассамблее, которая ускорила рассмотрение и обсуждение договора.

Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на десять лет. Соглашение формализует стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Ранее президент Венесуэлы заявил о победе России на всех фронтах.