Трамп хочет прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение прекратить все контакты с Венесуэлой. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Трамп прекратил усилия по достижению дипломатического соглашения с Венесуэлой и приказал своему специальному посланнику Ричарду Гренеллу прекратить все контакты», — говорится в сообщении.

Как напоминает Al Arabiya, Трамп заявил Конгрессу, что США вовлечены в «немеждународный вооруженный конфликт» с наркокартелями.

5 сентября сообщалось, что США развернут десять истребителей F-35 на базе в Пуэрто-Рико для нанесения ударов по «наркотеррористическим организациям» в Венесуэле. По данным источников, истребители прибыли в район в середине сентября. Отмечалось, что семь американских военных кораблей и одна атомная быстроходная подводная лодка уже находятся в регионе или, как ожидается, скоро там окажутся. На борту находятся более 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев.

На этом фоне военные Венесуэлы начали переброску зенитных ракетных комплексов «Печора-2М» к карибскому побережью для защиты от возможной высадки американского десанта.

Ранее в МИД РФ осудили нанесенный США удар по судну вблизи Венесуэлы.