Трамп готовится объявить о сделке Израиля и ХАМАС по Газе

Администрация Трампа готовит сообщение о достижении сделки Израиля и ХАМАС
Brian Snyder/Reuters

Соглашение по сектору Газа между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС может быть подписано в самое ближайшее время, передает The Associated Press (AP) со ссылкой на записку, которую президенту США Дональду Трампу передал госсекретарь Марко Рубио во время мероприятия в Белом доме.

AP утверждает, что в записке дипломат просил Трампа «в ближайшее время» одобрить пост в соцсети Truth Social, чтобы американский лидер мог объявить о сделке первым. Фотограф агентства успел сфотографировать листок бумаги.

«Рубио не присутствовал на круглом столе Трампа с влиятельными консерваторами, но вошел в комнату, передал Трампу записку и что-то прошептал ему», — отмечает агентство.

Прочитав ее, глава государства сказал: «Мы очень близки к соглашению на Ближнем Востоке».

До этого Трамп не исключил, что в рамках планируемого визита на Ближний Восток посетит в том числе сектор Газа.

Ранее ХАМАС согласился освободить всех заложников.

Война в Газе
