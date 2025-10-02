Мерц обратился к Путину по вопросу о российских зарубежных активах

Мерц: Путину не следует недооценивать нашу решимость по вопросу активов

Президенту России Владимиру Путину не следует недооценивать решимость стран ЕС изъять российские зарубежные активы в пользу Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

«(Путину. – «Газета.Ru») не следует недооценивать нашу решимость», — подчеркнул он.

Вместе с тем, Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

Ранее в Британии предупредили, что арест российских активов подорвет доверие к ЕС.