В Кремле пригрозили преследовать инициаторов отъема активов России на Западе

Песков: Россия будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе

Россия будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона будет защищать свои права всеми доступными юридическими инструментами.

«Будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто [осуществлял] незаконные действия», — заявил Песков.

Он добавил, что действия Москвы затронут тех, кто был инициатором отъема активов, а также принимал участие в этом процессе и принимал какие-либо решения. Представитель Кремля подчеркнул, что РФ планирует применять весь «юридический инструментарий», при этом «без каких-то сроков», которые ограничивали бы этот процесс.

Песков отметил, что указ об ускоренной приватизации имущества, подписанный президентом России Владимиром Путиным в конце сентября, является ответной мерой на враждебные действия коллективного Запада.

Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций в отношении РФ 30 сентября. В документе говорится, что «в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (далее — федеральное имущество), может осуществляться с учетом <…> особенностей».

Ранее Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов России.