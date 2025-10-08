На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Послы ЕС согласовали проект отказа от российских энергоресурсов

Послы ЕС одобрили проект отказа от нефти из РФ и направили его главам МИД
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Послы государств Евросоюза одобрили законопроект об отказе объединения от российских энергоресурсов к 2028 году; теперь документ должен быть согласован министрами иностранных дел. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«На закрытой встрече в среду послы стран ЕС согласились направить предложенный законопроект на одобрение министрам на встрече 20 октября», — говорится в сообщении.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал требование Трампа нереалистичным. При этом он подчеркнул, что Вашингтон позицию Будапешта понимает.

Ранее в МИД РФ раскрыли последствия для европейцев в случае отказа от энергоресурсов из России.

Все новости на тему:
Санкции против России
