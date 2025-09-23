В Венгрии назвали нереалистичным требование Трампа отказаться от нефти и газа из РФ

Сийярто: требование Трампа к Европе отказаться от нефти из РФ нереалистично

Требования президента США Дональда Трампа ко всей Европе отказаться от российских нефти и газа нереалистичны. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Для нас, венгров, это нереалистично, но не по политическим или идеологическим причинам, а из-за физической реальности: реальность такова, что без российских энергоносителей мы не сможем обеспечить страну должным образом», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что США понимают позицию Венгрии по поставкам российских энергоресурсов.

23 сентября резидент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза (ЕС) сокращение импорта российских энергоносителей. По его словам, переговоры по данному вопросу пройдут во вторник, 23 сентября.

Также американский лидер обратил внимание, что ЕС пытается «вести борьбу с Россией», но продолжает закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

