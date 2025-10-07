Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно переводит $50 миллионов в банк Саудовской Аравии. Такими данными она поделилась в интервью подкастеру Денни Джонсу на YouTube.

«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно», — сказала Луна.

До этого она заявляла, что США необходимо провести тщательную проверку деятельности президента Украины Владимира Зеленского на предмет растраты американской помощи.

Луна также предупреждала, что Соединенные Штаты не будут свиньей-копилкой для Украины. Конгрессвумен среди прочего заявила, ссылаясь на свои на источники, что американское оружие продается на Украине «на черном рынке», а украинские власти «отмывают миллиарды долларов» и добавляют американских журналистов в «черный список».

Ранее у соратника Зеленского нашли золотой унитаз.