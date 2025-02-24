Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США призвали провести аудит Зеленского

Конгрессмен США Луна потребовала провести аудит Зеленского
close
Sven Hoppe/Pool/Reuters

США необходимо провести тщательную проверку деятельности президента Украины Владимира Зеленского на предмет растраты американской помощи. С таким призывом выступила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) в соцсети Х.

«Если бы помощь Украине со стороны США была направлена на защиту демократии и суверенитета, как утверждает сенатор Адам Шифф (демократ от штата Калифорния. — «Газета.Ru»), то у него не должно было бы возникнуть проблем с аудитом всех средств федерального бюджета, отправленных Украине. Надо провести аудит Зеленского!» — написала Луна.

До этого колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо призвал привлечь к ответственности Зеленского и его окружение за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи. В своей статье Дюрсо написал, что конфликт на Украине станет одним из ярких примеров растраты и воровства западной помощи в истории.

Колумнист также заявил, что правительство Зеленского использует конфликт как предлог для подавления журналистских расследований, которые ставят под сомнение, что Украина расходует средства налогоплательщиков. А те смелые украинские журналисты и офицеры, которые все-таки сумели разоблачить множество скандалов, связанных с завышением цен и хищениями на высоких уровнях, по мнению Дюрсо, рискуют быть обвиненными в связях с РФ и отправленными на фронт.

Ранее Украина отказалась компенсировать США $500 млрд.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами