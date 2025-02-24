США необходимо провести тщательную проверку деятельности президента Украины Владимира Зеленского на предмет растраты американской помощи. С таким призывом выступила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) в соцсети Х.

«Если бы помощь Украине со стороны США была направлена на защиту демократии и суверенитета, как утверждает сенатор Адам Шифф (демократ от штата Калифорния. — «Газета.Ru»), то у него не должно было бы возникнуть проблем с аудитом всех средств федерального бюджета, отправленных Украине. Надо провести аудит Зеленского!» — написала Луна.

До этого колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо призвал привлечь к ответственности Зеленского и его окружение за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи. В своей статье Дюрсо написал, что конфликт на Украине станет одним из ярких примеров растраты и воровства западной помощи в истории.

Колумнист также заявил, что правительство Зеленского использует конфликт как предлог для подавления журналистских расследований, которые ставят под сомнение, что Украина расходует средства налогоплательщиков. А те смелые украинские журналисты и офицеры, которые все-таки сумели разоблачить множество скандалов, связанных с завышением цен и хищениями на высоких уровнях, по мнению Дюрсо, рискуют быть обвиненными в связях с РФ и отправленными на фронт.

Ранее Украина отказалась компенсировать США $500 млрд.