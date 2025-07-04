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В США заявили Зеленскому, что не будут свиньей-копилкой для Украины

Конгрессвумен Луна: Украина не получит вооружения из-за гонений на УПЦ
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Stephanie Lecocq/Reuters

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна выразила мнение, что Украина не получит американское вооружение из-за гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом политик написала в соцсети Х.

«Зеленский запретил православную церковь. Могу пообещать Вам, господин Зеленский, что Вы не получите финансирование оружия. Ведите переговоры о мире. Мы вам не свинья-копилка», — написала Луна.

Политик добавила, что не станет голосовать за выделение Украине средств. Луна подчеркнула, что Зеленский отменил выборы, проявил тем самым неуважение к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Конгрессвумен среди прочего заявила, ссылаясь на свои на источники, что американское оружие продается на Украине «на черном рынке», а украинские власти «отмывают миллиарды долларов» и добавляют американских журналистов в «черный список».

В конце поста Луна написала, что мирное решение является единственным выходом из ситуации, и его нельзя достичь путем предоставления оружия.

В прошлом году Зеленский подписал закон, что позволит запретить в стране все церкви, связанные с Русской православной церковью. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Очередной виток борьбы киевской власти с УПЦ произошел 2 июля. Глава украинской церкви, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий был лишен украинского гражданства, указ подписал Зеленский. Как сообщил источник в Службе безопасности Украины, предстоятель УПЦ добровольно получил гражданство РФ в 2002 году, а также «поддерживает связь с московской патриархией».

Ранее политолог сравнил Зеленского с Иудой после лишения гражданства митрополита Онуфрия.

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