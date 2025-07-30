У соратника Зеленского нашли золотой унитаз

Золотой унитаз обнаружен в помещении, принадлежащем предпринимателю Тимуру Миндичу, которого называют соратником и «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Фотографии объекта опубликовал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Железняк заявил, что проверил информацию через несколько источников. Объект находился в здании, арендованном компанией «95-й квартал» Миндича.

«Несколько гостей подтвердили подлинность. Сначала не верилось, что это правда», — пояснил нардеп.

29 июля издание «Страна.ua» писало, что Тимур Миндич может свидетельствовать против Зеленского по делу о независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, Зеленский и его приближенные планируют построить под Киевом четыре дворца. По данным блогера, дворцы руководства Украины якобы будут расположены недалеко друг от друга. Дворцы, как сообщает Шарий, планируют построить сам Зеленский, Тимур Миндич, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и предприниматель Алексей Чернышов.

Ранее на Украине заявили о моральном и политическом «обнулении» Зеленского.