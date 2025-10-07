Депутат Кросс оскорбил Меркель за ее слова о вине Польши и Прибалтики в СВО

Депутат эстонского парламента Ээрик-Нийлес Кросс ответил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель на ее слова о том, что Польша и страны Прибалтики саботировали попытку решения конфликта на Украине в 2021 году, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции. Об этом пишет издание Postimees.

«Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло», — сказал Кросс.

Он также заявил, что бывшая канцлер Германии не осознает «ошибок» своей политики, в рамках которой она считала нужным вести диалог с Россией.

Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между Евросоюзом и Россией в 2021 году на Польшу и страны Балтии. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

Экс-канцлер выразила мнение, что отсутствие прямых переговоров лидеров Евросоюза с президентом Владимиром Путиным усложнило поиск компромиссов по Украине. Видеоконференций в таких ситуациях недостаточно, подчеркнула политик.

Ранее на Западе рассказали о ссоре Германии и Польши из-за слов Меркель об СВО.