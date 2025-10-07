Песков прокомментировал возможность ограничения перемещений дипломатов РФ по ЕС

Песков: Россия ответит в случае ввода ограничений на поездки ее дипломатов по ЕС

Министерство иностранных дел РФ выработает предложения по ответу на возможный ввод ограничений на перемещения российских дипломатов по странам Евросоюза. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на пресс-конференции.

По словам Пескова, РФ обязательно отреагирует на такую недружественную меру, реализовав предложения МИД по ответу европейским странам.

«Можно лишь, наверное, добавить, что, к нашему сожалению, европейцы активно активно оживляют в себе навыки возведения новых разделительных стен», — отметил Песков.

7 октября Financial Times писало, что европейские государства планируют обязать российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран объединения о планах своих поездок, прежде чем покидать пределы страны.

Как правило, перемещения внутри еврозоны осуществляются беспрепятственно, как для иностранцев, так для граждан стран ЕС. Попытки ограничить перемещения сотрудников российских миссий за рубежом по ЕС связаны с обвинениями в шпионаже под дипломатическим прикрытием.

Ранее Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата.