Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщает газета Kurier со ссылкой на австрийское министерство иностранных дел.

«Он уже покинул Австрию», — сказал представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

По информации издания, дипломат подозревается в шпионаже. По данным журналистов, он якобы неоднократно встречался с бывшим сотрудником крупнейшей нефтегазовой компании в Центральной Европе OMV. Авторы материала утверждают, что в ходе обысков у экс-работника компании нашли внутренние документы австрийского концерна.

В августе министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Европа подготовила «очень жесткие санкции», чтобы заставить Россию приступить к переговорам для разрешения украинского конфликта. Она подчеркнула, что восстановление мирного порядка в Европе является главной задачей.

Ранее Медведев пригрозил Австрии ответом на возможное вступление в НАТО.