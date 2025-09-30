На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата

close
Depositphotos

Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщает газета Kurier со ссылкой на австрийское министерство иностранных дел.

«Он уже покинул Австрию», — сказал представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

По информации издания, дипломат подозревается в шпионаже. По данным журналистов, он якобы неоднократно встречался с бывшим сотрудником крупнейшей нефтегазовой компании в Центральной Европе OMV. Авторы материала утверждают, что в ходе обысков у экс-работника компании нашли внутренние документы австрийского концерна.

В августе министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что Европа подготовила «очень жесткие санкции», чтобы заставить Россию приступить к переговорам для разрешения украинского конфликта. Она подчеркнула, что восстановление мирного порядка в Европе является главной задачей.

Ранее Медведев пригрозил Австрии ответом на возможное вступление в НАТО.

