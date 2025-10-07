В Кремле уточнили причины изменений в законе о федеральном имуществе

Указ об ускоренной приватизации имущества, подписанный президентом России Владимиром Путиным в конце сентября, является ответной мерой на враждебные действия коллективного Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Подобные меры приняты на фоне враждебного окружения, которое сейчас образовалось вокруг Российской Федерации, и враждебных действий <...>, которые реализует целый ряд европейских государств, <...> а также целого набора санкций, которые действуют со стороны США», — сказал он.

По словам Пескова, Россия принимает меры, необходимые для обеспечения собственных интересов. Представитель Кремля подчеркнул, что если Евросоюз начнет реализацию планов по незаконному использованию российских активов, то Москва непременно будет защищать свои интересы.

30 сентября Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций в отношении РФ. В документе говорится, что «в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (далее — федеральное имущество), может осуществляться с учетом <…> особенностей».

Ранее Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов России.