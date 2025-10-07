Трамп оценил ход переговоров по урегулированию в секторе Газа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о позитивной динамике в переговорном процессе по ситуации в секторе Газа. Он указал на «очень хорошие» результаты, отметив готовность радикального палестинского движения ХАМАС к соглашениям по ключевым аспектам, пишет ТАСС.

«Я полагаю, что процесс продвигается весьма успешно. И, на мой взгляд, ХАМАС проявляет согласие в отношении принципиальных вопросов. Мы близки к заключению соглашения. Я уверен, что оно будет достигнуто», — подчеркнул Трамп.

6 октября переговоры между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС начались в Египте.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это заявление Трамп призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не случайно выбрал сроки для своего плана по сектору Газа.