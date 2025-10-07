На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп оценил ход переговоров по урегулированию в секторе Газа

Трамп: переговоры по урегулированию в секторе Газа идут «очень хорошо»
true
true
true
close
Ahmed Zakot/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о позитивной динамике в переговорном процессе по ситуации в секторе Газа. Он указал на «очень хорошие» результаты, отметив готовность радикального палестинского движения ХАМАС к соглашениям по ключевым аспектам, пишет ТАСС.

«Я полагаю, что процесс продвигается весьма успешно. И, на мой взгляд, ХАМАС проявляет согласие в отношении принципиальных вопросов. Мы близки к заключению соглашения. Я уверен, что оно будет достигнуто», — подчеркнул Трамп.

6 октября переговоры между делегациями Израиля и палестинского движения ХАМАС начались в Египте.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом Соединенных Штатов, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это заявление Трамп призвал Израиль незамедлительно прекратить удары по сектору Газа для обеспечения безопасного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не случайно выбрал сроки для своего плана по сектору Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами