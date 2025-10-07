Эксперт раскрыл, кто может сменить Зеленского, если план с Залужным не сработает

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может стать кандидатом в президенты Украины от США. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист, военный обозреватель Юрий Подоляка.

Он обратил внимание, что Арестович сейчас находится в Соединенных Штатах, которые прикрывают его от Киева, недовольного высказываниями политика и неоднократно требовавшего его выдать.

«Американские спецслужбы его им не отдают. Соответственно, на кого он работает? На США. Сейчас, если вы сравните то, что сказал Арестович, и то, что говорит [президент США Дональд] Трамп, — они говорят абсолютно в унисон. По сути, я не удивлюсь, если американцы готовят замену [украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому», — сказал Подоляка.

При этом он напомнил, что кандидатура для замены Зеленского есть и у Великобритании, — это бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Эксперт охарактеризовал его как «Зеленского № 2», только с более привлекательным для Лондона послужным списком.

В недавнем интервью журналистке Ксении Собчак Арестович заявил, что будучи в должности президента Украины, отдал бы «четыре области и Крым» России, при этом не признавая их юридического статуса. Он допустил, что это будет «длящееся мирное соглашение», а не «мирный договор»: Киев выведет свои войска с этих территорий, сформировав новую линию соприкосновения по примеру Северной и Южной Кореи.

Ранее Арестовича переобъявили в розыск в России.