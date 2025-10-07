Арестовича переобъявили в розыск в России

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск в России. Об этом пишет РИА Новости.

«Арестович* Алексей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — указано в базе розыска МВД России.

В 2024 году суд в Москве санкционировал арест Алексея Арестовича. Причинами стали публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, а также распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ. Ранее, в мае 2023 года, Росфинмониторинг включил Арестовича в список террористов и экстремистов на территории Российской Федерации. В октябре того же года он был объявлен в розыск в России.

6 октября Арестович в беседе с журналисткой Ксенией Собчак поделился планами на случай, если (или когда) он займет пост главы государства. Первым делом Арестович намерен отправить в тюрьму действующего президента Украины, а затем посетить Москву, но «не с поклоном», а «как Саша Белый на стрелку». Кроме того, он считает необходимым передать России «четыре области и Крым».

