В России назвали слова Арестовича о переговорах в Стамбуле «политической байкой»

Рассказ бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что якобы из-за приезда экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не состоялась встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле в 2022 году — это «политическая байка». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политический обозреватель Александр Гурнов.

«Арестович в своем интервью пересказал множество политических баек, которые часто фигурируют в информационном поле. Мы же с вами еще долго не узнаем, готовилась ли какая-то встреча на самом деле или нет, и что могло бы измениться, если бы она состоялась. Тут надо помнить только о том, что у истории нет сослагательного наклонения, а потому надо исходить из того, что мы имеем», — заявил политолог.

По его мнению, влияние Бориса Джонсона на Киев слишком преувеличено. Кроме того, многие забывают, что Джонсон тогда летал в Киев не из Лондона, а из Вашингтона, напомнил Гурнов.

«В 2022 году Борис Джонсон сначала прибыл в США, и уже потом приехал в Киев и заявил, что надо драться до последнего, после чего любые переговоры стали невозможны. Весь украинский конфликт был проектом большого Запада. Когда наше руководство говорит, что мы воюем с Западом, а не с Украиной и не с Великобританией — это абсолютная правда», — сказал политолог.

Гурнов считает, что встреча Путина и Зеленского в любом случае не принесла бы окончательного решения украинского конфликта.

«Вспомните только последнюю встречу Путина и Зеленского в рамках минского формата, где российский лидер говорил разумные вещи, европейцы даже с ним соглашались, а Зеленский корчил рожицы. Эта же встреча ни к чему не привела, так почему новая встреча должна пройти иначе? Встреча Путина и Зеленского не имеет никакого смысла для исторического процесса, а важна только для украинского лидера, как возможность пиариться. Зеленский до сих пор не чувствует себя руководителем страны и равным лидерам Европы и США. А вот, если его примет Путин, пусть даже в Москве, все у него изменится, он из жулика превратится в фигуру», — заключил Гурнов.

Алексей Арестович в интервью Ксении Собчак рассказал о якобы сорвавшейся встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна была состояться в Стамбуле в апреле 2022 года. По его словам, переговоры не удалось «довести» после приезда тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

