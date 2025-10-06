На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог рассказал, как нечестные выборы в Молдавии вдохновили Зеленского

Политолог Безпалько: Зеленский хочет провести выборы по примеру Молдавии
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теоретически может готовиться к выборам «на всякий случай». Так член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал «Газете.Ru» сообщение Politico о том, что Зеленский хочет переизбраться на президентский пост.

«Пока что каких-то четких тенденций к тому, что Зеленский сам хочет переизбраться, или что его принуждают к проведению выборов, нет. Президент США Дональд Трамп, наоборот, сменил риторику, а европейцы никогда на выборах не настаивали. Однако я не исключаю, что Зеленский, вдохновившись примером Молдавии, сам захочет провести фейковые выборы на всякий случай», — сказал политолог.

Он уверен, что европейцы и американцы только поддержат это желание Зеленского утвердить себя в качестве легитимного президента. При этом, даже для «фейковых выборов» потребуются определенные формальные шаги, например, отмена военного положения.

«Пример Майи Санду, которая виртуозно провела выборы в Молдавии, в ходе которых было огромное количество нарушений, мог оказаться для украинского лидера очень вдохновляющим. Так что укрепить свою легитимность он может попытаться, но не в скором времени, пока в этом нет срочной необходимости», — заключил Безпалько.

Издание Politico сообщило, что Владимир Зеленский намерен переизбираться на пост президента Украины, используя для этого административный ресурс. По данным издания, на закрытом заседании с членами партии украинский лидер дал понять, что хочет остаться у власти после окончания конфликта.

Ранее Арестович рассказал, как Зеленский «брутально» ставил Ермака на место.

Новости Украины
