Политолог указал на провал Трампа в украинском вопросе

Политолог Мезюхо: политика Трампа в отношении Украины является неэффективной
Ken Cedeno/Reuters

Ужесточившаяся риторика президента США Дональда Трампа в адрес России — это его стандартный политический ход, чтобы оказать давление на Москву. Он хочет побудить Кремль заключить невыгодную сделку по Украине. Однако такая стратегия не принесет американскому лидеру желаемого результата. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо.

В тоге, по его словам, Трамп в глазах своих политических оппонентов будет выглядеть слабаком, который не сумел договориться с президентом России Владимиром Путиным.

«Его киевская марионетка огрызается и показывает ему зубы, а его европейские партнеры-вассалы ждут, пока Трамп окончательно провалится и на его место придет реинкарнация старого доброго Джозефа Байдена», — сказал Мезюхо.

Президент Финляндии и партнер Трампа по гольфу Александр Стубб до этого заявил, что США больше не будут использовать «пряник» в диалоге с Россией по Украине. По его словам, американский президент теперь предпочитает «кнут» и намерен усиливать давление на российского лидера Владимира Путина. Критика Москвы со стороны Вашингтона, считает Стубб, дает Киеву дополнительные основания для оптимизма.

Ранее на Западе раскрыли главный принцип поведения Путина на переговорах.

