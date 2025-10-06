Ужесточившаяся риторика президента США Дональда Трампа в адрес России — это его стандартный политический ход, чтобы оказать давление на Москву. Он хочет побудить Кремль заключить невыгодную сделку по Украине. Однако такая стратегия не принесет американскому лидеру желаемого результата. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо.

В тоге, по его словам, Трамп в глазах своих политических оппонентов будет выглядеть слабаком, который не сумел договориться с президентом России Владимиром Путиным.

«Его киевская марионетка огрызается и показывает ему зубы, а его европейские партнеры-вассалы ждут, пока Трамп окончательно провалится и на его место придет реинкарнация старого доброго Джозефа Байдена», — сказал Мезюхо.

Президент Финляндии и партнер Трампа по гольфу Александр Стубб до этого заявил, что США больше не будут использовать «пряник» в диалоге с Россией по Украине. По его словам, американский президент теперь предпочитает «кнут» и намерен усиливать давление на российского лидера Владимира Путина. Критика Москвы со стороны Вашингтона, считает Стубб, дает Киеву дополнительные основания для оптимизма.

