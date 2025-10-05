На Западе раскрыли главный принцип поведения Путина на переговорах

Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к представителям других стран во время переговоров. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в видео на YouTube-канале.

«Путин очень незауряден среди мировых лидеров, он следует советской и российской традиции быть в основном вежливым по отношению к лидерам, с которыми ему приходится иметь дело», — заявил он.

По словам аналитика, президент РФ придерживался своих принципов и с экс-главой Белого дома Джо Байденом, несмотря на «поистине ужасные вещи», которые тот говорил о нем. Меркурис отметил, что российский лидер также вежлив и дружелюбен по отношению к Трампу, и его поведение не сильно отличается от обычной дипломатической практики и стиля Путина.

Эксперт подчеркнул, что представители западных стран не раз переходили на личности и оскорбляли президента РФ.

До этого Меркурис заявил, что Путин на выступлении на «Валлае» произвел впечатление сильного лидера. По его словам, российский лидер был расслабленным, уверенным в себе и остроумным. Аналитик добавил, что на фоне уверенного выступления Путина в Копенгагене на саммите лидеров ЕС царила атмосфера страха.

Ранее Путин оценил свое выступление на «Валдае».