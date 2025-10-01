«Увидев, что пряник редко работает с русскими, он перешел к кнуту». Президент Финляндии рассказал о перемене Трампа

Президент Финляндии: Трамп в отношении Путина перешел от пряника к кнуту

Александр Стубб, президент Финляндии и партнер Дональда Трампа по гольфу, заявил, что США больше не будут использовать «пряник» в диалоге с Россией по Украине. По его словам, американский президент теперь предпочитает «кнут» и намерен усиливать давление на Владимира Путина. Критика Москвы со стороны Вашингтона, считает Стубб, дает Киеву дополнительные основания для оптимизма.

Президент Финляндии Александр Стубб, который сошелся с Дональдом Трампом на поле для гольфа, считает, что это лишь вопрос времени, когда США ударят Владимира Путина по самым больным местам.

«Увидев, что пряник редко работает с русскими, он перешел к кнуту, — заявил Стубб изданию Politico и журналистам нескольких других СМИ в Хельсинки. — Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут».

Будучи сторонником Украины, Стубб заявил, что его очень воодушевила публичная критика Путина со стороны Трампа и других членов администрации США за последние две недели. Точка зрения президента Финляндии, отмечает Politico, контрастирует со скептицизмом официальных лиц в Брюсселе и политиков в европейских столицах. Некоторые из них не верят, что Украина может отвоевать у России всю свою территорию, что недавно допустил Трамп.

Считается, что Стубб хорошо понимает Трампа, с которым выстроил отношения во время игры в гольф.

На вопрос, какую клюшку Трамп выбрал бы, чтобы ударить Путина, Стубб пошутил, что это мог бы быть «драйвер» (самая длинная и мощная клюшка, которой бьют по мячу на максимально дальнюю дистанцию с первого удара).

«Президент Трамп работает если не круглосуточно, то каждый день над тем, чтобы закончить войну, — сказал Стубб. — У него в сумке 14 клюшек».

Варианты варьируются от более жестких санкций, включая вторичные санкции, до более высоких пошлин и даже более активного использования американских вооружений.

«Необязательно читать «Искусство заключать сделки», чтобы понять, как президент Трамп ведет переговоры, — рассказал Стубб. — Это нетрадиционный подход, но он весьма ориентирован на результат… Если Путин после Аляски [встречи с Трампом 15 августа] фактически продолжает убивать мирных жителей Украины, президент Трамп, безусловно, отреагирует».

Назвав себя «реалистичным оптимистом», Стубб призвал сторонников Украины сохранять терпение.

«В последние несколько месяцев у меня была возможность довольно тесно сотрудничать с президентом Трампом. Возможно, оптимизм иногда — это интуиция, но я думаю, что факты на местах сейчас говорят о том, что мы движемся в правильном направлении», — сказал президент Финляндии.

Поддержка Украины

Что касается роли Европы в поддержке Киева, Стубб выступил за ускорение вступления Украины в Евросоюз путем поиска способа обойти вето президента Венгрии Виктора Орбана.

«Я лично приветствую любой механизм принятия решений, который обеспечивает большую гибкость и меньшую возможность для блокирования. И никогда это не было так очевидно, как в случае с Украиной.

Я всегда говорю: никогда не стоит недооценивать способность юристов как Европейской комиссии, так и Совета Европы находить креативные решения в подобных ситуациях.

Членство Украины в Европейском Союзе имеет стратегическое значение. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — заявил Стубб.

Он поддержал план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов в Европе на сумму около €170 млрд для финансирования кредитов Украине. Долг будет возмещен только в том случае, если Россия выплатит Киеву компенсацию за ущерб, причиненный войной, что, по словам Стубба, маловероятно.

«Я считаю эту идею гениальной и вполне уверен, что она сработает и поможет Украине финансировать себя», — добавил Александр Стубб.

Говоря о кризисе на Ближнем Востоке, президент Финляндии заявил, что конфликт в Газе отличается от конфликта на Украине, но отметил, что Израиль Биньямина Нетаньяху напоминает Россию в нарушении международного права:

«Зашел ли Израиль слишком далеко, как Россия? Ответ — да».