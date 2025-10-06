Baijiahao: экономика Канады пострадала от санкций против России и мер Пекина

Канада, поддержав санкции против России, фактически нанесла ущерб собственной экономике и ухудшила отношения не только с Москвой, но и с Пекином. Об этом сообщил китайский портал Baijiahao.

По данным журналистов, Оттава, следуя примеру США, недооценила зависимость от китайского рынка, в результате чего Пекин ввел пошлины на канадские товары, включая горох, свинину и рапс. Освободившуюся нишу заняли российские продукты, что стало для Канады неожиданным экономическим ударом.

В публикации отмечается, что Канада, обладая обширной территорией и богатой ресурсной базой, могла бы развиваться гораздо успешнее, однако сейчас ее экономическое будущее оценивается как неопределённое и омраченное негативными последствиями политических решений.

2 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз изменит подход к санкциям против России. Вместо введения поэтапных санкций объединение хочет принять «гораздо более жесткие меры».

Ранее G7 заявила о проработке использования всей суммы российских активов.