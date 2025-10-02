G7 заявила о проработке использования всей суммы российских активов

Министры финансов государств «Большой семерки» (G7) договорились о совместных усилиях для наращивания давления на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

В документе отмечается, что страны G7 разрабатывают «широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины». Эти меры также включают скоординированное использование всей суммы активов РФ, заблокированных в юрисдикциях «Большой семерки».

Стороны также договорились усилить меры против российского нефтяного экспорта, который они назвали основным источником дохода страны. В тексте документа отмечается важность торговых ограничений, например, введение тарифов и запретов на импорт и экспорт.

В заявлении утверждается, что работа над мерами против российской стороны будет возобновлена в рамках ежегодных совещаниях МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне 15 октября.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на проект договора сообщило, что G7, почти достигли соглашения об усилении санкций против РФ.

Ранее сенат США предложил финансировать Украину за счет российских резервов.