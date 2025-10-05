На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС планирует снизить технологическую зависимость от США и Китая в области ИИ

FT: ЕС представит стратегию по снижению зависимости от США и Китая в области ИИ
true
true
true
close
Reuters

Европейский союз готовится представить новый план по продвижению своих платформ искусственного интеллекта (ИИ) для конкуренции с США и Китаем. Об этом сообщила газета Financial Times.

Брюссель, готовясь представить соответствующий план, заявил, что объединение должно продвигать местные платформы искусственного интеллекта и снижать свою зависимость от иностранных поставщиков.

Новая стратегия Еврокомиссии о применении ИИ будет опубликована 7 октября.

Она будет способствовать продвижению европейских инструментов для обеспечения безопасности и устойчивости, повышая промышленную конкурентоспособность блока, говорится в проекте документа.

Европейская комиссия будет способствовать продвижению европейских инструментов ИИ для повышения эффективности их использования в таких секторах, как здравоохранение, оборона и производство.

В 2024 году ЕС принял закон об искусственном интеллекте. Среди прочего, он регулирует вступление на внутренний рынок объединения.

Ранее премьер Швеции заявил, что Европа рискует «превратиться в музей» из-за ИИ.

