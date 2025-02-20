Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Евросоюз рискует превратиться в «музей» из-за отставания от лидеров в развитии современных технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ). Его слова приводит CNBC.

«Если мы этого не изменим, Европа фактически станет своего рода музеем в сравнении с другими частями света», — заявил он.

Кристерссон отметил, что экономики мировых лидеров — США и КНР — последние 20 лет росли гораздо быстрее, чем стран Евросоюза. Он призвал смягчить строгие законодательные нормы Евросоюза для создания новых ИИ-систем, а также упростить урегулирование для дальнейшего развития технологий.

Многие ведущие модели искусственного интеллекта не соответствуют ключевым требованиям будущего европейского законодательства в области кибербезопасности и недискриминационного вывода данных. Это показала новая система тестирования LatticeFlow LLM Checker, разработанная швейцарским стартапом LatticeFlow AI совместно с исследовательскими институтами. Несоблюдение Акта об ИИ ЕС грозит штрафами до €35 млн или 7% годового глобального оборота для компаний.

Ранее Евросоюз поддержал закон о регулировании ИИ.