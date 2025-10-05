Орбан объяснил, зачем Венгрии нужна Украина

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek заявил, что стране лучше не граничить с Россией, Венгрией и Турцией.

«Хорошо то, что между Венгрией и Россией находится территория, которая теперь называется Украиной», — сказал политик.

Он добавил, что ее существование отвечает стратегическим интересам Венгрии.

В начале месяца политик говорил о том, что странам Европейского союза не нужно бояться РФ. По его словам, в ЕС более 400 млн человек. Он призвал сравнить ВВП (валовой внутренний продукт, т.е. совокупную стоимость произведенных в стране конечных товаров и услуг) Европы с российским. Орбан обратил внимание на то, что 27 стран — членов Европейского союза тратят на военные нужды больше Москвы, и сделал вывод о том, что для страха нет оснований.

Ранее Орбан раскрыл, что говорят в кулуарах Евросоюза о конфликте на Украине.