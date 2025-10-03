Орбан раскрыл, что говорят в кулуарах Евросоюза о конфликте на Украине

Большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласны с позицией Венгрии, что Европа скатывается к войне и что отправленные в будущем на Украину военные вернутся в гробах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Все больше стран разделяют мнение Венгрии: мы скатимся к войне, и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими молодыми людьми», — сказал политик.

Он добавил, что в открытой части обсуждений Венгрию иногда поддерживает только Словакия, а остальные ее критикуют. Однако в кулуарах дела обстоят иначе, и есть те, кто поддерживает позицию Венгрии, и таких понемногу становится все больше.

До этого Виктор Орбан в соцсети Х заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз не ведут войну с Россией, а те, кто утверждает обратное, «ведут опасную игру» и ставят под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев.

29 сентября газета The Guardian цитировала заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что страны Запада ведут «войну нового типа» с Россией. По его словам, самая важная задача для лидеров общественного мнения на данный момент — донести до всего западного сообщества, что война с РФ уже происходит.

Ранее премьер Польши Туск резко раскритиковал Орбана из-за позиции по Украине.