Лидер победившей на выборах в Чехии оппозиции отказал Украине в членстве в Евросоюзе

Лидер оппозиционного движения ANO Бабиш считает, что Украина не готова к ЕС

Лидер оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), которое выиграло выборы в парламент Чехии, Андрей Бабиш на пресс-конференции отказал Украине в оружии и членстве в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает газета Respect.

Бабиш заявил, что новое правительство будет думать в первую очередь о благополучии и финансовой поддержке граждан Чехии.

«Вы [Украина] не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить войну. Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к членству в Евросоюзе», — сказал политики.

До этого премьер Чехии Петр Фиала поздравил оппозиционное движение ANO и его лидера Бабиша с победой на парламентских выборах.

До этого британская газета The Guardian писала, что ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо выразил поддержку движению ANO после победы на выборах в Чехии.