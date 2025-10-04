В Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников

Соглашение между Армений и Азербайджаном не касается вопроса о патрулировании армяно-иранской границы. Об этом в интервью PassBlue заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

Представителя МИД спросили, уйдут ли российские пограничники с армяно-иранской границы после подписания мирного договора между Ереваном и Баку.

«Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, так что это не относится к мирному соглашению, которое мы парафировали», — сказала Бадалян.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.