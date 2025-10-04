Президент Чехии встретится с лидером победившего на выборах ANO

Лидер оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), которое выиграло выборы в парламент, Андрей Бабиш в воскресенье проведет встречу с президентом республики Петром Павелом. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что Бабиш также проведет переговоры о возможном сотрудничестве с двумя другими движениями, вошедшими в состав парламента – SPD («Свобода и прямая демократия») и «Автомобилисты».

Он отметил, что при этом планируется составить однопартийное правительство.

До этого премьер Чехии Петр Фиала поздравил оппозиционное движение ANO и его лидера Бабиша с победой на парламентских выборах.

До этого британская газета The Guardian писала, что ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву. Действительно ли в Чехии к власти может прийти лояльная к Москве партия и чего ждать от выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо выразил поддержку движению ANO после победы на выборах в Чехии.