Спецслужбы Украины постоянно проводят операции на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на политику страны. Об этом в интервью порталу Hetek заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украинские спецслужбы непрерывно действуют на территории Венгрии. Мы, то есть наши спецслужбы, выявляем это, знаем об этом и защищаемся от этого. По сути, влияние на внутреннюю политику Венгрии исходит не только из Брюсселя, но и из Киева, потому что они делают это сообща», — заявил он.

По словам Орбана, на данный момент главной целью Бельгии является создание проукраинского правительства на территории Венгрии. Он добавил, что Киев поддерживает венгерскую оппозицию. Премьер отметил, что до тех пор, пока у власти находится национально ориентированное правительство, любые попытки нарушить суверенитет страны и повлиять на позицию Будапешта будут пресекаться.

В ходе беседы Орбан подчеркнул, что Венгрия имеет право не хотеть состоять в одном союзе с Украиной. По его словам, в настоящее время около 24 стран — членов Европейского союза (ЕС) выражают желание принять Украину в региональное содружество.

Ранее Орбан призвал ЕС не бояться России.