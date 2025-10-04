«Раскол»: американист оценил ситуацию в США после шатдауна

Аналитик Дудаков: ситуация с шатдауном в США отражает раскол в политике

Приостановка работы правительства США (шатдаун) свидетельствует о глубоком расколе внутри США и чревата социальными проблемами. Об этом заявил ТАСС американист Малек Дудаков.

«Нынешняя ситуация олицетворяет собой сильнейший раскол в американской политике и острый институциональный кризис», — подчеркнул он.

Дудаков напомнил, что это уже 21-й шатдаун в истории США. По словам аналитика, плохо будет обстоять дело с социальными выплатами и работой чрезвычайных служб, которые реагируют на ураганы или наводнения. Национальные парки и многие музеи закроются, подытожил он.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения.

Самый продолжительный шатдаун в истории США длился 35 дней и пришелся на первый срок администрации Дональда Трампа. Несмотря на контроль Республиканской партии над обеими палатами, минимальное большинство и отсутствие полного внутрипартийного единства сохраняют риск прекращения работы правительства.

Ранее сообщалось, что огни на статуе Свободы в Нью-Йорке могут отключить из-за шатдауна.