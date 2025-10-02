На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Огни на статуе Свободы в Нью-Йорке могут отключить из-за шатдауна

Губернатор Хокул: огни на статуе Свободы могут отключить из-за шатдауна
close
Julio Cortez/AP

Статуя Свободы в Нью-Йорке может погаснуть из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна). Об этом заявила губернатор штата Нью-Йорк, член Демократической партии Кэти Хокул, передает The New York Times (NYT).

По ее словам, штат не будет оплачивать расходы на содержание статуи Свободы во время шатдауна.

«Факел статуи может в буквальном смысле погаснуть, не из-за стихийного бедствия, ужасного шторма, наводнения или урагана, а в буквальном смысле из-за того, что [президент США] Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне заставили правительство прекратить работу», — сказала Хокул.

1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Теперь сотни тысяч госслужащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, а работники экстренных служб будут вынуждены трудиться бесплатно. Обычные граждане также ощутят неудобства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как шатдаун в США повлияет на курс доллара.

