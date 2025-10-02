Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что руководство Европейского союза (ЕС) заинтересовано в продолжении украинского конфликта, так как стремится сконцентрировать власть в своих руках. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в офисе председателя венгерского правительства Золтан Ковач.

Как отметил Орбан, в настоящее время Будапешт пользуется поддержкой меньшинства в Брюсселе. Несмотря на это, Венгрия продолжает представлять интересы европейцев, которые хотят мира.

«Он считает, что для некоторых в Брюсселе война также является инструментом концентрации власти и долговых обязательств в своих руках, что, [по их мнению,] способствует федерализации Европы», — добавил Ковач.

8 сентября премьер-министр Венгрии выразил уверенность, что Украина после окончания вооруженного конфликта будет разделена на три зоны. Результатом этого процесса станет появление «российской зоны», «западной зоны» и «демилитаризованной зоны». При этом первая фактически уже существует, подчеркнул Орбан.

Ранее в Венгрии заявили о потере Украиной суверенитета.