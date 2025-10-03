Орбан завил, что страны ЕС не должны разделить судьбу Украины

Украину не надо принимать в Евросоюз, потому что тогда европейским странам придется разделить ее судьбу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Если вы находитесь с кем-то в одном союзе, вы разделяете его судьбу. Украина — страна с очень тяжелой судьбой. Почему мы должны разделять эту тяжелую судьбу?» — задался вопросом Орбан.

Вместо принятия Украины в ЕС Орбан предложил сообществу заключить с Киевом соглашение о стратегическом сотрудничестве.

30 сентября Виктор Орбан в соцсети X заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз не ведут войну с Россией, а те, кто утверждает обратное, «ведут опасную игру» и ставят под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев.

29 сентября газета The Guardian процитировала заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что западные страны ведут «войну нового типа» с Россией.

Ранее Орбан обвинил руководство ЕС в использовании конфликта на Украине в своих целях.