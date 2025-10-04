«Поступил по-негодяйски»: российский адмирал заявил о провокации Макрона с танкером

Французский президент Эммануэдь Макрон поступил «по-негодяйски» в ситуации с задержанием нефтяного танкера Boracay. Об этом aif.ru заявил экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

«Французский руководитель не имел права этого делать, он нарушил все международные правила, превысил полномочия, которые ему дал народ. И он просто, будем говорить так, поступил по-негодяйски», — подчеркнул он.

До этого президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что захват Францией танкера у ее берегов является «пиратством».

Он также отметил, что судно было задержано в нейтральных водах, без всякого основания.

По его словам, причиной произошедшего стала тяжелая внутриполитическая ситуация во Франции.

1 октября агентство Reuters сообщило, что французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства.

3 октября танкер Boracay, который ранее задержали французские власти у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала.

Ранее в Эстонии задержали направлявшийся в Россию танкер.