На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Поступил по-негодяйски»: российский адмирал заявил о провокации Макрона с танкером

Адмирал Комоедов: Франция не имела права задерживать танкер Boracay
true
true
true
close
Mohammed Badra/Pool/Reuters

Французский президент Эммануэдь Макрон поступил «по-негодяйски» в ситуации с задержанием нефтяного танкера Boracay. Об этом aif.ru заявил экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

«Французский руководитель не имел права этого делать, он нарушил все международные правила, превысил полномочия, которые ему дал народ. И он просто, будем говорить так, поступил по-негодяйски», — подчеркнул он.

До этого президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что захват Францией танкера у ее берегов является «пиратством».

Он также отметил, что судно было задержано в нейтральных водах, без всякого основания.

По его словам, причиной произошедшего стала тяжелая внутриполитическая ситуация во Франции.

1 октября агентство Reuters сообщило, что французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства.

3 октября танкер Boracay, который ранее задержали французские власти у порта Сен-Назер на западе страны, продолжил свой путь в сторону Суэцкого канала.

Ранее в Эстонии задержали направлявшийся в Россию танкер.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами