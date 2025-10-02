Путин отреагировал на захват Францией танкера

Захват Францией танкера у ее берегов является «пиратством». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он также отметил, что судно было задержано в нейтральных водах, без всякого основания.

«Там, видимо, искали какие-то военные грузы, беспилотники — ничего этого не было и быть не могло. Танкер, действительно, под флагом третьей страны, экипаж международный», — сказал глава государства.

По его словам, причиной произошедшего стала тяжелая внутриполитическая ситуация во Франции.

Кроме того, лидер РФ заявил, что не знает, насколько задержанное французской стороной судно связано с Россией.

1 октября агентство Reuters сообщило, что французские власти заподозрили нефтяной танкер Boracay, на который наложены ограничения в рамках санкций против России, в нарушении законодательства.

Позже радиостанция Franceinfo сообщила о задержании двух членов экипажа танкера Boracay в связи с подозрением в нарушении морского права.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о ситуации с нефтяным танкером, против которого во Франции ведут расследование, однако отмечают рост числа провокаций со стороны Европы в Балтийском море и других акваториях.

Ранее в Эстонии задержали направлявшийся в Россию танкер.