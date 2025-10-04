На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек ООН оценил готовность ХАМАС отпустить заложников

Гутерриш приветствовал готовность ХАМАС отпустить заложников
true
true
true
close
Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш приветствовал готовность палестинского движения ХАМАС отпустить заложников. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь приветствует и воодушевлен заявлением ХАМАС о готовности освободить заложников и начать действовать на основе недавнего предложения президента США Дональда Трампа. Он настоятельно призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец трагическому конфликту в Газе», — сказал представитель генсека.

Дюжаррик добавил, что ООН намерена поддержать усилия по прекращению огня, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа и освобождению заложников.

О согласии ХАМАС освободить заложников несколькими часам ранее сообщил телеканал Al Jazeera. Кроме того, движение выразило готовность передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

В ХАМАС подчеркнули, что другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связаны с единой национальной позицией и соответствующими международными законами и резолюциями.

Ранее Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки Газы.

